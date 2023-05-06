*07:04JST NY原油：上昇、良好な米雇用統計や株高を好感した買いが入る

NYMEX原油6月限終値：71.34 ↑2.78

5日のNY原油先物6月限は上昇。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比＋2.78ドルの71.33ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは68.48ドル-71.72ドル。良好な4月米雇用統計を受けて株高となり、6月以降も利上げを継続する可能性は残されていることから、原油先物は強い動きを見せた。《MK》