関連記事
NY原油：上昇、良好な米雇用統計や株高を好感した買いが入る
記事提供元：フィスコ
*07:04JST NY原油：上昇、良好な米雇用統計や株高を好感した買いが入る
NYMEX原油6月限終値：71.34 ↑2.78
5日のNY原油先物6月限は上昇。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比＋2.78ドルの71.33ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは68.48ドル-71.72ドル。良好な4月米雇用統計を受けて株高となり、6月以降も利上げを継続する可能性は残されていることから、原油先物は強い動きを見せた。《MK》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- NY原油：反落で75.66ドル、ドル高を嫌気した売りが増える 5/ 2 07:35
- NY原油：上昇、一時77ドルに接近 4/29 06:54
- NY原油：もみ合いで74.76ドル、75ドルを挟んだ水準で推移 4/28 07:41
- NY原油：続落で74.30ドル、将来的な需要減少を意識した売りが増える 4/27 07:33
- NY原油：反落で77.07ドル、株安などを嫌気した売りが入る 4/26 07:41