uka23年母の日限定ギフトセット、“硬さ選べる”スカルプブラシ＆美容液配合ベースコートなど

uka(ウカ)は2023年母の日に向けた限定ギフトセットを、2023年4月28日(金)から5月14日(日)までの期間限定で発売する。

■ukaから母の日限定ギフトセット

ukaから2023年母の日に向けたギフトセットが登場。ボディケアやネイルケアなど相手に合わせて内容を選べるセットや、人気アイテムの詰め合わせなど全6種類が揃う。

■ありがとうセット

中でも注目の「ありがとうセット」は、2023年1月にリニューアルしたばかりでふわふわの泡立ちを楽しめる「uka Body Wash Amu Skinny Bottle」や、美容室のような本格ケアを自宅で実現できる頭皮用スカルプブラシ「ケンザン」、ミネラルたっぷりで肌のキメを整え引き締めてくれる「uka Aromatic Bath Salt Dream」を含む豪華ギフトセット。また、「ケンザン」の硬さを選べるのも嬉しいポイントだ。

■いつまでも美しく、母の味方セット

「いつまでも美しく、母の味方セット」には、美容成分配合で塗る回数によってベースコートにもネイルポリッシュにもなる「uka カラーベースコート ゼロ」や、顔にも体にも使えケアが一本で完了する「uka モイスチャライジングジェル RJ」などがラインナップする。いつも頑張る大切な人へのギフトにぴったりだ。

■購入者にはプレゼントも

また、セットを購入して人限定で、カーネーション柄のオリジナルギフトカードや「uka アロマティックバスソルト」をプレゼントする。

【詳細】

uka 2023年母の日限定ギフトセット

販売期間:4月28日(金)~5月14日(日)

取扱店舗:uka 東京ミッドタウン 六本木 / uka 広尾 / uka GINZA SIX / ukacojp/store(表参道) / uka store Kyoto ShinPuhKan / uka store NEWoMan YOKOHAMA / uka store Shibuya RAYARD MIYASHITA PARK / uka store Sapporo Stellar Place / uka store Nagoya Takashimaya GATE TOWER MALL / uka store NEWoMan SHINJUKU / uka POP UP STORE Sendai PARCO / uka store Hankyu Mode Kobe / uka store Osaka LUCUA 1100/ uka store Amu Plaza Hakata

対象:ukainn会員

アイテム:

・ありがとうセット 4,015円

セット内容:uka Body Wash Amu Skinny Bottle / uka scalp brush kenzan / uka Aromatic Bath Salt Dream / Gift box M / ショッパーS / 母の日カード ※「ケンザン」は、uka サロンでは3種(ケンザンソフト/ケンザン/ケンザンバリカタ)から、uka ストアでは4種(ケンザンソフト/ケンザンミディアム/ケンザン/ケンザンバリカタ)から選べる

・いつまでも美しく、母の味方セット 9,405円

セット内容:uka hand cream 24:45 / uka Moisturizing Gel Rice juice / 選べる uka color base coat zero / uka Aromatic Bath Salt 2種(Balance/Dream) / Gift box M / ショッパーS / 母の日カード