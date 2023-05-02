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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米JOLT求人件数など

2023年5月2日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米JOLT求人件数など
＜国内＞
08:50　マネタリーベース(4月)　　-1.0％
10:00　営業毎旬報告(4月30日現在、日本銀行)


＜海外＞
13:30　豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　3.60％　3.60％
17:00　欧・ユーロ圏マネーサプライ(3月)　　2.9％
17:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(4月)　45.5　45.5
18:00　欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(4月)　　5.7％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　0.43
20:25　ブ・週次景気動向調査
22:00　ブ・製造業PMI(4月)　　47
23:00　米・JOLT求人件数(3月)　　993.1万件
23:00　米・製造業受注(3月)　0.8％　-0.7％
27:00　ブ・貿易収支(4月)　　109.56億ドル
17300　香港・GDP(1-3月)　0.4％　-4.2％


米・自動車販売(4月、3日までに)　1475万台　1482万台

米・連邦公開市場委員会(FOMC)(3日まで)

欧・欧州中央銀行(ECB)がユーロ圏銀行融資調査

韓・アジア開発銀行(ADB)年次総会(5日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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