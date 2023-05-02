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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米JOLT求人件数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米JOLT求人件数など
＜国内＞
08:50 マネタリーベース(4月) -1.0％
10:00 営業毎旬報告(4月30日現在、日本銀行)
＜海外＞
13:30 豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 3.60％ 3.60％
17:00 欧・ユーロ圏マネーサプライ(3月) 2.9％
17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(4月) 45.5 45.5
18:00 欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(4月) 5.7％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 0.43
20:25 ブ・週次景気動向調査
22:00 ブ・製造業PMI(4月) 47
23:00 米・JOLT求人件数(3月) 993.1万件
23:00 米・製造業受注(3月) 0.8％ -0.7％
27:00 ブ・貿易収支(4月) 109.56億ドル
17300 香港・GDP(1-3月) 0.4％ -4.2％
米・自動車販売(4月、3日までに) 1475万台 1482万台
米・連邦公開市場委員会(FOMC)(3日まで)
欧・欧州中央銀行(ECB)がユーロ圏銀行融資調査
韓・アジア開発銀行(ADB)年次総会(5日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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