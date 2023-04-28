ホーム > マーケット > 国内新興市場 > 記事

カバー　一時ストップ高、23年3月期の営業利益予想を上方修正、配信チケット販売など好調／新興市場スナップショット

2023年4月28日 09:57

印刷

記事提供元：フィスコ

*09:57JST <5253> カバー 1631 +186
一時ストップ高。23年3月期の営業利益予想を従来の21.69億円から34.00億円（前期実績18.55億円）に上方修正している。大規模イベントでの配信チケット販売やライセンス商品の販売などが事前の需要予測を超えて好調だったため。大規模イベント全体のコスト削減も奏効したほか、ライセンス/タイアップサービスは利益率が高いことから全体の利益水準も改善したとしている。《ST》

関連記事

スポンサードリンク

国内新興市場の最新ニュース

RSS

» 国内新興市場の最新ニュースをもっと見る