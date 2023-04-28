関連記事
NY外為：ドル高値圏で推移、米7年債入札低調
記事提供元：フィスコ
*02:14JST NY外為：ドル高値圏で推移、米7年債入札低調
米財務省は350億ドル規模の7年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは3.563％。テイルはプラス1.3ベーシスポイント（BP）で、過去6回入札平均のプラス0.9BPを上回った。また、応札倍率は2.41倍と、過去6回入札平均の2.46倍を下回り需要は低調。外国中銀や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は64.1％と過去6回入札平均の66.5％を下回った。
低調な入札結果を受け米国債相場は安値圏でもみ合い。米10年債利回りは朝方3.51％の高水準で推移した。
ドル・円は133円92銭の高値圏でもみあった。《KY》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- NY外為：円軟調に推移、日銀の金融緩和維持を織り込む 4/28 00:27
- 【市場反応】米3月中古住宅販売成約指数、予想外のマイナス、ドル買い一服 4/27 23:12
- 【市場反応】米Q1GDP/先週分新規失業保険申請件数、追加利上げ観測再燃でドル買い 4/27 22:14
- 日経平均テクニカル:小反発、ほぼ高値引けもパラボリック陰転 4/27 18:15
- 欧米為替見通し:ドル・円は下げ渋りか、低調な米GDPでも円売りが下支え 4/27 17:25