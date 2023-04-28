*02:14JST NY外為：ドル高値圏で推移、米7年債入札低調



米財務省は350億ドル規模の7年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは3.563％。テイルはプラス1.3ベーシスポイント（BP）で、過去6回入札平均のプラス0.9BPを上回った。また、応札倍率は2.41倍と、過去6回入札平均の2.46倍を下回り需要は低調。外国中銀や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は64.1％と過去6回入札平均の66.5％を下回った。

低調な入札結果を受け米国債相場は安値圏でもみ合い。米10年債利回りは朝方3.51％の高水準で推移した。

ドル・円は133円92銭の高値圏でもみあった。《KY》