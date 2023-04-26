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ｉｓｐａｃｅ ストップ安売り気配、月面着陸の確認困難、ハードランディングの可能性で失望売り／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*10:00JST <9348> ｉｓｐａｃｅ 1590 ウ -
ストップ安売り気配。民間月面探査プログラム「HAKUTO-R」ミッション1のランダー（月着陸船）の月面着陸を確認するSuccess9の完了が困難と判断したと発表している。26日の月面着陸を予定していたが、同日午前8時時点でランダーとの通信の回復が見込まれず、最終的に月面へハードランディングした可能性が高いという。民間企業で世界初の月面着陸として期待が高まっていただけに、完了困難との判断を受けて失望売りが広がっているようだ。《ST》
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