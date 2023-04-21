HPCシステムズ　大幅に3日ぶり反発、自社工場で中国強制製品認証制度（CCC）認証を取得／新興市場スナップショット

*13:28JST <6597> HPCシステムズ 2150 +30

大幅に3日ぶり反発。CTO（受注仕様生産）事業の製品を生産する自社工場（千葉県匝瑳市）で、中国強制製品認証制度（CCC）認証を取得したと発表している。同認証を取得していない海外製品は輸入通関や中国での販売ができない。今回の取得を受け、現在は顧客の国内向け製品にのみ搭載されているカスタマイズ産業用コンピューターが、様々な産業分野の顧客の輸出用製品に搭載される可能性が高まるとしている。《ST》