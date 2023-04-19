*17:09JST LeTech---大阪の販売用不動産について売却契約を締結

LeTech＜3497＞は17日、販売用不動産について売却契約を締結することを発表。

同社は、大阪府大阪市浪速区に所在する鉄骨造地上10階建、敷地面積235.03平方メートルのホテル「Centurion Hotel CEN Osaka Namba」を、海外事業会社に売却し、7月26日に引き渡す予定である。

当該物件の売却利益は、同社の直近5年間の当期純利益の平均の30％である1.19億円を上回る見込みである。なお、公表済みの2023年7月期通期の業績予想の修正はないとしている。《SI》