*09:31JST ウイングアーク1st---「Enablement Partner of the Year」を受賞

ウイングアーク1st<4432>は14日、セールスフォース・ジャパンが発表した「Salesforce Japan Partner Award」において、「Enablement Partner of the Year」を受賞したことを発表。

同社が主催するパートナー育成コンテンツ「ISV Sales Enablement Camp」に会社として真摯に取り組み、新部門を設立し営業活動を一層推進していることや、「ISV Sales Enablement Camp」の学びの実践とともに同社のセールスイネーブルメント室による営業活動の高度化に向けた継続的な活動を評価され受賞に至った。

同社は今後も、The Data Empowerment Companyとして、データを駆使した営業活動・教育・セールスフォースを中心とした環境整備を実施し、業界をリードする営業部門となるため、精進していくとしている。《SI》