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シイエヌエス 年初来高値、23年5月期の期末配当予想を45円に上方修正／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:23JST <4076> シイエヌエス 1495 +124
年初来高値。23年5月期の期末配当予想を従来の30.00円から45.00円（前期末実績45.00円）に上方修正している。今後、1株当たり年間配当金45.00円を基点とし、配当性向30％以上を目安に利益成長に合わせて増配していく累進配当（減配せずに配当を維持または増配する）を実施するとしている。第3四半期累計（22年6月-23年2月）の営業利益は人件費増加などが響き、前年同期比3.3％減の4.43億円で着地した。通期予想は5.28億円で据え置いた。《ST》
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