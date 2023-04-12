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ワンダープラネット 2023年3月Monthly Active User速報
記事提供元：フィスコ
*17:16JST ワンダープラネット---2023年3月Monthly Active User速報
ワンダープラネット＜4199＞は7日、3月Monthly Active User(MAU)速報を発表。
3月の会社全体のMAUは、前月比137.0％、前年同月比81.4％となった。
前月比では、「ジャンプチ」が日本版5周年イベントを実施した効果により大幅に増加し、「クラフィ」はコラボやシーズンイベント実施で概ね横ばいで推移し、「アリフィ」は減少となり、会社全体では大幅に増加した。
前年同月比では、2022年7月に新規リリースした「アリフィ」が増加も、「ジャンプチ」と「クラフィ」は減少し、会社全体では減少となった。《SI》
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