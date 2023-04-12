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キューブ MARK & LONAからデニムコレクションが登場
記事提供元：フィスコ
*17:11JST キューブ---MARK & LONAからデニムコレクションが登場
キューブ＜7112＞は10日、デニムをコンセプトする、ABSTRACT/JEANSコレクションとTHIS IS NOT A DENIMコレクションを4月22日よりMARK & LONA青山店より順次発売することを発表。
サステナビリティをコンセプトにしたABSTRACT/JEANSコレクションでは、ヴィンテージデニムを分解したパターンと廃棄生地をアップサイクルした世界で一つのゴルフバックやボストンバッグなどを「Made in Japan」クオリティで展開する。
THIS IS NOT A DENIMコレクションでは、こだわりのディテールとバリエーション豊かなラインナップを展開する。《SI》
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