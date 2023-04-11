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NY外為：ドル軟調、米長期金利低下、インフレ指標待ち
記事提供元：フィスコ
*22:08JST NY外為：ドル軟調、米長期金利低下、インフレ指標待ち
NY外為市場でドルは、長期金利低下に伴う売りに軟調に推移した。米10年債利回りは3.41％から3.37％付近まで低下した。明日に発表が予定されている消費者物価指数（CPI）待ち。
ドル・円は133円30銭から133円10円へじり安推移。ユーロ・ドルは1.0902ドルから1.0912ドルまで上昇した。ポンド・ドルは1.2425－30ドルで伸び悩んだ。《KY》
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