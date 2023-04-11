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NY外為：ドル買い継続、銀行不安や景気減速懸念が後退、米2年債利回りは4％回復
記事提供元：フィスコ
*02:40JST NY外為：ドル買い継続、銀行不安や景気減速懸念が後退、米2年債利回りは4％回復
アトランタ連銀は米国1－3月期の国内総生産（GDP）成長見通しを前回5日に示した＋1.4％から＋2.2％へ引き上げた。世銀も世界経済の本年の成長見通しを引上げ。加えて、連邦住宅貸付銀行（FHLB）が3月最終週に発行した債券が370億ドルと2週間前の3040億ドルから急減したと関係筋の話として報じられた。米銀巡る危機緩和の兆候が見られた。
米国債相場は軟調。2年債利回りは一時4％台を回復した。
ドル買いも継続。ドル・円は133円58銭、ユーロ・ドルは1.0855ドル、ポンド・ドルは1.2380ドルとそれぞれドルの高値圏を維持した。《KY》
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