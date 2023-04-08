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前日に動いた銘柄 part1 ウェザーニューズ、かっこ、赤阪鐵工所など
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 ウェザーニューズ、かっこ、赤阪鐵工所など
銘柄名<コード>7日終値⇒前日比
アスコット＜3264＞ 160 +17
東京都心の賃貸マンション3物件の取得とアセットマネジメント業務の受託を発表。
ウェザーニューズ＜4825＞ 6610 +210
第3四半期累計の営業増益率が上半期から拡大。
かっこ＜4166＞ 1333 +300
6日ストップ高の人気継続。
キユーピー＜2809＞ 2200 -59
23年11月期業績予想を下方修正。
ダイセキS＜1712＞ 802 -35
6日に200日線下回り見切り売りも。
グラッドキューブ＜9561＞ 671 -41
3月23日につけた上場来安値を下回り見切り売りも。
安永＜7271＞ 1205 +117
リチウムイオン電池の長寿命化技術に関心続く。
東洋証券＜8614＞ 328 +19
調整一巡感強まり押し目買い優勢に。
GSIクレオス＜8101＞ 1825 +67
6日にはナノテクトをサウジアラムコが採用と伝わる。
NOK＜7240＞ 1504 +47
直近ではシティグループ証券が目標株価引き上げ。
ファーマフーズ＜2929＞ 1449 +39
7日のTV番組でベトナム美肌市場特集も。
クリーク・アンド・リバー社＜4763＞ 2214 +0
配当方針の変更で今期は大幅増配へ。
西松屋チェーン＜7545＞ 1679 +56
今期大幅増益見通しを引き続き材料視。
山田コンサルティンググループ＜4792＞ 1300 -158
業績上方修正も修正幅は限定的で。
7＆iHD＜3382＞ 5636 -236
決算サプライズは乏しく売りが先行へ。
Sansan＜4443＞ 1477 -20
マザーズ指数伸び悩みなど中小型グロースの一角が軟調。
GSユアサ＜6674＞ 2246 -34
中計説明会開催も材料視されず。
北の達人＜2930＞ 324 -10
特に材料もなく短期資金の需給要因中心か。
SHIFT＜3697＞ 22290 -560
中小型グロース株の一角が軟化。
コジマ＜7513＞ 537 -16
業績下方修正で一転大幅営業減益見通しに。
ソシオネクスト<6526> 9070 -160
信用買い残重しで戻り売り優勢。
赤阪鐵工所<6022> 2660+500
ジャパンエンジンとの連携強化を引き続き材料視。《CS》
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