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GameWith　「OMEN」とのスポンサー協賛契約の締結

2023年4月7日 15:14

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記事提供元：フィスコ

*15:14JST GameWith---「OMEN」とのスポンサー協賛契約の締結
GameWith ＜6552＞は6日、子会社のDetonatioNが運営するプロeスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」が「OMEN」とのスポンサー協賛契約を締結したと発表。
「OMEN」は日本HPが販売するゲーミングPCブランド。
「DestonatioN FocusMe」は、世界大会出場経験のある国内のプロｅスポーツチーム。MOBA、FPS・TPS、TCG、格闘ゲーム、対戦アクション、サッカーゲームなどの合計11部門を有し、所属人数は60名を超えている。《SI》

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