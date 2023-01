USJからキッズ向けの新ファミリーツアー、専任ガイド付きで特別な思い出作りを

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(以下:USJ)から、専任ガイド付きのキッズ向けファミリーツアー「ユニバーサル VIP エクスペリエンス・グループ・ツアー【キッズ・アドベンチャー】~スーパー・ニンテンドー・ワールド~」が登場。

■USJ、専任ガイド付きのキッズ向けファミリーツアーが新登場

専任のVIP エクスペリエンス・ツアー・ガイドがパーク内を案内してくれる、特別感あふれるツアー商品「ユニバーサル VIP エクスペリエンス」。その新作として今回導入されるのは、子どもたちを主役にした、USJ初となる種類のキッズ向けファミリーツアーだ。

■人気アトラクションやレストランを効率的に楽しむ

計3時間のツアーに含まれるのは、「スーパー・ニンテンドー・ワールド」への入場確約、「マリオカート ~クッパの挑戦状~」や「ヨッシー・アドベンチャー」などのアトラクション優先案内、「キノピオカフェ」への優先案内、VIPラウンジ利用権など、人気のアトラクションやレストランをとことん効率的に遊べる企画の数々。

本ツアー限定のスペシャルプログラムとなる特典付きクイズラリーでは、パークを知り尽くした専任ガイドによるユニークな解説を聞きながら、より深くパークの魅力を知ることが出来る。

■選べる5種類の特典も

これに加えて、マリオ&ルイージやピーチ姫とのグリーティングフォト撮影、パークグッズ3,000円分のスペシャルクーポンなど、全5種類の中から選べる特典(ツアー時間外で利用可)も付属する。

限られた時間の中でも家族で確実にパークを楽しめる、USJのファミリーツアー。ツアーならではの体験を通して、ワンランク上の特別な思い出づくりを楽しんでみてはいかがだろう。

■詳細

「ユニバーサル VIP エクスペリエンス・グループ・ツアー【キッズ・アドベンチャー】~スーパー・ニンテンドー・ワールド~」

導入日:2023年2月23日(木)

販売開始日:2023年1月20日(金)12:00〜

販売箇所:WEBチケットサイト、チケットブース、VIP エクスペリエンス受付、オフィシャルホテル

場所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

価格:15,000円〜

※入場日、ツアーによって異なる。

※パークへの入場には、別途スタジオ・パスや年間パス(入場券)が必要。

※ツアーの販売数には限りあり。

<ツアー内容>

ツアー形式:グループツアー(複数の小グループの集合/最大10名)

ツアー時間:3時間

ツアー内容:専任ガイドによる案内のもと、以下のサービスを提供

・「スーパー・ニンテンドー・ワールド」入場確約

・アトラクション優先案内

「マリオカート ~クッパの挑戦状~」

「ヨッシー・アドベンチャー」

「ミニオン・ハチャメチャ・アイス」

「シング・オン・ツアー」か「プレイング・ウィズおさるのジョージ」のどちらか1つ

・特典付きクイズラリー

・「キノピオカフェ」優先案内

・VIPラウンジ利用

<ツアー+αで楽しめる特典>

下記5つのうち、1人1つ選択可能

グリーティング・フォト「マリオ&ルイージ」

グリーティング・フォト「ピーチ姫」

グリーティング・フォト「フォーティーセカンド・ストリート・スタジオ」

カーニバルゲーム体験 2プレイ

パークグッズ3,000円分のスペシャル・クーポン

※ツアー時間外で使用できる特典。

