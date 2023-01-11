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今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、豪小売売上高、日英首脳会談など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、豪小売売上高、日英首脳会談など
＜国内＞
08:50 外貨準備高(12月)
13:30 「生活意識に関するアンケート調査」(第92回)の結果(日本銀行)
14:00 景気一致指数(11月) 99.1 99.6
14:00 景気先行CI指数(11月) 97.6 98.6
15:00 コール市場残高(12月、日本銀行)
＜海外＞
09:30 豪・小売売上高(11月) 0.7％ -0.2％
09:30 豪・消費者物価指数(11月) 7.1％ 6.9％
21:00 ブ・小売売上高(11月) 0.4％
日英首脳会談
アジア金融フォーラム(AFF、12日まで)
米・10年債入札
独・10年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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