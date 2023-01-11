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今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、豪小売売上高、日英首脳会談など

2023年1月11日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、豪小売売上高、日英首脳会談など
＜国内＞
08:50　外貨準備高(12月)
13:30　「生活意識に関するアンケート調査」(第92回)の結果(日本銀行)
14:00　景気一致指数(11月)　99.1　99.6
14:00　景気先行CI指数(11月)　97.6　98.6
15:00　コール市場残高(12月、日本銀行)


＜海外＞
09:30　豪・小売売上高(11月)　0.7％　-0.2％
09:30　豪・消費者物価指数(11月)　7.1％　6.9％
21:00　ブ・小売売上高(11月)　　0.4％


日英首脳会談

アジア金融フォーラム(AFF、12日まで)

米・10年債入札

独・10年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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