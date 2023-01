映画『アラビアンナイト 三千年の願い』魔人と学者の魂の旅、イドリス・エルバ×ティルダ・スウィントン

映画『アラビアンナイト 三千年の願い』が、2023年2月23日(木・祝)に公開される。監督はジョージ・ミラー。

■『マッドマックス 怒りのデス・ロード』のジョージ・ミラー新作映画

映画『マッドマックス 怒りのデス・ロード』で世界中でヒットを飛ばしたジョージ・ミラーが監督・脚本を務める新作映画『アラビアンナイト 三千年の願い』が公開へ。

映画『アラビアンナイト 三千年の願い』は、3000年もの間、幽閉されていた孤独な魔人と、見果てぬ夢を追い求める女性学者が織りなす、時空を超えた魂の旅の物語。イスラムの説話集「アラビアンナイト」をモチーフに、壮大できらびやかなおとぎ話の世界を構築している。

■孤独な魔人と学者の時空を超えた魂の旅

学者のアリシアは“ナラトロジー”=物語論の専門家。孤独を愛し、空想の世界に生きていた。講演先のイスタンブールで美しいガラスの小瓶をお土産に買ったが、ホテルの部屋でそのフタを開けた途端、中から突然巨大な魔人〈ジン〉が現れる。魔人はアリシアに、瓶から出してくれたお礼に「3つの願い」を叶えようと申し出る。そうすれば魔人も呪いが解け、自由の身になれるのだ。

だが「願い事の物語にハッピーエンドは無い」と知っていたアリシアは魔人の申し出を後回しに、3000年の時空を超え、魔人が目にしてきた奇想天外な出来事の数々を追体験。不思議の街イスタンブールで出会った2人が紡ぐ、夢のような世界の中での“愛の神秘”に注目だ。

■イドリス・エルバが魔人、ティルダ・スウィントンが学者に

魔人〈ジン〉役を演じるのは、『パシフィック・リム』『ビースト』『モリーズ・ゲーム』のイドリス・エルバ。学者アリシア役は『少年は残酷な弓を射る』『ヒューマン・ボイス』『サスペリア』のティルダ・スウィントンが演じる。時にユーモラス、時にシリアスな演技で火花を散らす2人のケミストリーが見所となっている。

■魔人〈ジン〉…イドリス・エルバ

女性とのおしゃべりが大好きな優しい魔人。ガラスの小瓶から出してくれたお礼に、アリシアに「3つの願い」を叶えると申し出る。

■アリシア…ティルダ・スウィントン

ナラトロジーの専門家。理性の塊のような学者。トルコ・イスタンブールで魔人〈ジン〉と出会う。

■ジョージ・ミラーの劇場長篇10作目

映画『アラビアンナイト 三千年の願い』は、ジョージ・ミラーが監督を務める劇場長篇10作目となる作品。A・S・バイアットの短編集『The Djinn in the Nightingale's Eye』を原作に、ジョージ・ミラー自身が90年代後半から模索してきた“願い”を巡る寓話を描き出している。

共同製作ダグ・ミッチェル、撮影監督ジョン・シール、編集マーガレット・シクセル、音楽トム・ホルケンボルフといった精鋭スタッフが、前作『マッドマックス 怒りのデス・ロード』に続いて再結集。絢爛かつ荘厳な世界観を描き出す。

■映画『アラビアンナイト 三千年の願い』あらすじ

古今東西の物語や神話を研究するナラトロジー=物語論の専門家アリシアは、講演のためトルコのイスタンブールを訪れた。バザールで美しいガラス瓶を買い、ホテルの部屋に戻ると、中から突然巨大な魔人〈ジン〉が現れた。そして瓶から出してくれたお礼に「3つの願い」を叶えようと申し出る。そうすれば呪いが解けて自分も自由の身になれるのだ。

だが物語の専門家アリシアは、その誘いに疑念を抱く。願い事の物語はどれも危険でハッピーエンドがないことを知っていたのだ。魔人は彼女の考えを変えさせようと、紀元前からの3000年に及ぶ自身の物語を語り始める。そしてアリシアは、魔人も、さらに自らをも驚かせることになる、ある願い事をするのだった……。

【詳細】

映画『アラビアンナイト 三千年の願い』

公開日:2023年2月23日(木・祝) TOHOシネマズ 日比谷ほか 全国ロードショー

監督・脚本:ジョージ・ミラー

共同脚本:オーガスタ・ゴア

原作:A・S・バイアット『The Djinn in the Nightingale's Eye』

製作:ダグ・ミッチェル、ジョージ・ミラー

出演:イドリス・エルバ、ティルダ・スウィントン

原題:Three Thousand Years of Longing

配給:キノフィルムズ

2022年|豪・米合作|英語・トルコ語|カラー|スコープサイズ|5.1ch|108分|字幕翻訳:松浦美奈|PG12