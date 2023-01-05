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1/5の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:36JST 1/5
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（33269.77、+133.40）
・ナスダック総合指数は上昇（10458.76、+71.78）
・シカゴ日経先物は上昇（25825、大阪比+215）
・1ドル＝132.50-60円
・SOX指数は上昇（2569.46、+68.47）
・VIX指数は低下（22.01、-0.89）
・米長期金利は低下
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
・コロナ後の人流再開
弱気材料
・日経平均は下落（25716.86、-377.64）
・米原油先物は下落（72.84、-4.09）
・世界的なインフレ
・米国の金融引き締め継続
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・マネタリーベース（12月）
・日銀営業毎旬報告（12月31日現在）
・消費者態度指数（12月）
・自動車販売台数（12月）
・10年物国債の入札
・経済3団体共催の新年祝賀会
・自動車5団体新春賀詞交歓会
・独貿易収支（11月）
・ブラジルFIPE消費者物価指数（12月）
・ユーロ圏生産者物価指数（11月）
・ブラジル鉱工業生産（11月）
・カナダ貿易収支（11月）
・米ADP全米雇用報告（12月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米貿易収支（11月）
・米サービス業PMI（12月）
・米総合PMI（12月）《ST》
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