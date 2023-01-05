*08:36JST 1/5

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（33269.77、+133.40）

・ナスダック総合指数は上昇（10458.76、+71.78）

・シカゴ日経先物は上昇（25825、大阪比+215）

・1ドル＝132.50-60円

・SOX指数は上昇（2569.46、+68.47）

・VIX指数は低下（22.01、-0.89）

・米長期金利は低下

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

・コロナ後の人流再開

弱気材料

・日経平均は下落（25716.86、-377.64）

・米原油先物は下落（72.84、-4.09）

・世界的なインフレ

・米国の金融引き締め継続

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・マネタリーベース（12月）

・日銀営業毎旬報告（12月31日現在）

・消費者態度指数（12月）

・自動車販売台数（12月）

・10年物国債の入札

・経済3団体共催の新年祝賀会

・自動車5団体新春賀詞交歓会

・独貿易収支（11月）

・ブラジルFIPE消費者物価指数（12月）

・ユーロ圏生産者物価指数（11月）

・ブラジル鉱工業生産（11月）

・カナダ貿易収支（11月）

・米ADP全米雇用報告（12月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米貿易収支（11月）

・米サービス業PMI（12月）

・米総合PMI（12月）《ST》