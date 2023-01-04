日本電解　上場来安値、米国新工場の建設着工延期を引き続き材料視／新興市場スナップショット

*14:15JST ＜5759＞ 日本電解 1589 -106

上場来安値。前年末の大納会に米国新工場（ジョージア州オーガスタ）建設計画について、建設用地の取得が完了したものの、建設工事の着工を延期すると発表し、引き続き売り材料視されている。上昇が続いている各種建設コスト抑制策の検討に時間を要することに加え、今後の業績予想を勘案したという。工事着工時期及び完成時期は確定次第改めて知らせるとしている。23年3月期や24年3月期以降の損益への影響は現在精査中という。《ST》