ノジェス新作ジュエリー、”万華鏡の世界”モチーフのイヤーカフ&アクアマリン輝くリング

ノジェス(NOJESS)の2023年春コレクションから、新作ジュエリーが登場。2022年12月26日(月)よりノジェス全店舗ほかにて発売される。

■”万華鏡の世界”モチーフのイヤーカフ

新作ジュエリーの中でも注目は、万華鏡を覗き込んだときにみえる”幻想的な世界”をモチーフにしたイヤーカフだ。花のような彫り模様をあしらったクォーツの周りには、繊細な装飾をほどこして、可憐な佇まいに仕上げている。

■アクアマリン輝くジュエリー

スクエア型のアクアマリンが輝くネックレス、ピアス、リングもお目見え。アクアマリンはヴィンテージミラーの額縁を思わせる装飾で取り囲み、アクセントとしてきらめくストーンを配した。

■ホワイトカラーストーンのイヤーカフ

ホワイトのカラーストーンが目を引くイヤーカフは、ヴィンテージライクな装飾がポイントだ。シルバーやゴールドで彩ったスタイリッシュなデザインで、耳元を華やかに彩ってくれる。

■柔らかなパールのピアスなど

そのほか、クラシカルな書体でメッセージを掘ったリングやイヤーカフ、柔らかな印象の淡水パールのピアス、透明感のある天然石をセットしたピアスなども取り揃えている。

【詳細】

ノジェス 2023年春の新作ジュエリー

発売日:2022年12月26日(月)

取扱店舗:ノジェス全店舗、公式オンラインストア

アイテム例:

・イヤーカフ 34,100円/K5, diamond and quartz ※数量限定

・ネックレス 29,700円/K10, diamond and aquamarine

・ピアス 29,700円/K10, diamond and aquamarine

・イヤーカフ 12,100円/silver and agate

・イヤーカフ 24,200円/K5 and shell

・リング 8,800円/silver

・ピアス 17,600円/K10 and amethyst

【問い合わせ先】

ノジェス

TEL:0800-300-3315