BUMP OF CHICKEN全国ライブツアー2023、東京・大阪・愛知など11カ所20公演

BUMP OF CHICKEN(バンプ オブ チキン)が、2023年全国ライブツアー「BUMP OF CHICKEN TOUR 2023 be there」を開催。2023年2月11日(土)の東京・有明アリーナ公演を皮切りに、11か所20公演を回る。

■BUMP OF CHICKENが23年全国ライブツアーを開催

2022年は、『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』の主題歌「クロノスタシス」や、アニメ『SPY×FAMILY』の第2期オープニング主題歌「SOUVENIR」などで注目を集めたBUMP OF CHICKEN。そんな彼らが、2023年の全国ライブツアー「BUMP OF CHICKEN TOUR 2023 be there」を開催する。

これまで発表されていたスケジュールに加え、広島公演・和歌山公演・埼玉公演の3か所6公演が追加に。2月11日(土)から、ツアーファイナルとなる5月28日(日)までに、全国11か所のアリーナでパフォーマンスを披露する。

■【詳細】

BUMP OF CHICKEN 2023年全国ライブツアー「BUMP OF CHICKEN TOUR 2023 be there」

日程:

2023年2月11日(土) 東京公演 有明アリーナ

2月12日(日) 東京公演 有明アリーナ

2月18日(土) 福岡公演 マリンメッセ福岡 A 館

2月19日(日) 福岡公演 マリンメッセ福岡 A 館

3月1日(水) 大阪公演 大阪城ホール

3月2日(木) 大阪公演 大阪城ホール

3月9日(木) 徳島公演 アスティとくしま

3月18日(土) 愛知公演 ポートメッセなごや第一展示館

3月19日(日) 愛知公演 ポートメッセなごや第一展示館

4月1日(土) 長野公演 ビックハット

4月2日(日) 長野公演 ビックハット

4月8日(土) 宮城公演 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ(グランディ・21)

4月9日(日) 宮城公演 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ(グランディ・21)

4月20日(木) 北海道公演 北海道立総合体育センター 北海きたえーる

5月2日(火) 広島公演 サンプラザホール<追加公演>

5月3日(水) 広島公演 サンプラザホール<追加公演>

5月13日(土) 和歌山公演 ビッグホエール<追加公演>

5月14日(日) 和歌山公演 ビッグホエール<追加公演>

5月27日(土) 埼玉公演 さいまたスーパーアリーナ<追加公演>

5月28日(日) 埼玉公演 さいたまスーパーアリーナ<追加公演>

■チケット情報

チケット先行発売:12月26日(月)18:00~ファミリーマート先行発売

チケット価格:

・S席指定(アリーナ) 13,200円

・A席指定(スタンド) 11,000円

・B席指定(ステージサイド/注釈付指定) 8,800円

※チケット詳細は公式サイト(https://www.bumpofchicken.com/)を確認。