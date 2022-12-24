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NY為替：【市場反応】米・11月新築住宅販売件数、12月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値
記事提供元：フィスコ
*00:17JST NY為替：【市場反応】米・11月新築住宅販売件数、12月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値
日本時間24日午前0時に発表された米・11月新築住宅販売件数は予想を上回り、64.0万戸となった。米・12月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値は予想を上回り、59.7に上方修正。一方、1年期待インフレ率確報値は下方修正された。
発表後、ドル・円は、132円83銭から133円04銭で推移。新築住宅販売件数の予想外の増加やミシガン大学消費者信頼感指数確報値の上方修正は好感も、1年期待インフレ率確報値は下方修正され、ドルの売り買いが交錯しているもよう。
【経済指標】
・米・11月新築住宅販売件数：64.0万戸（予想60.0万戸、10月：63.2万戸）
・米・12月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値：59.7（予想：59.1、速報値：59.1）
・米・12月ミシガン大学1年期待インフレ率確報値：4.4％（速報値：4.6％）《KK》
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