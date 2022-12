USJ「NO LIMIT! パレード」マリオ＆ポケモンのフロートが初競演、パーク史上最大規模

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)では、データイムパレード「NO LIMIT! パレード」を、2023年3月1日(水)よりスタートする。

■USJのデイパレード「NO LIMIT! パレード」

「ぶっとべ! 全員主役の、超熱狂!」をテーマに掲げる「NO LIMIT! パレード」は、世界初となるマリオたちによるフロートとポケモンたちのフロートを主役に、ミニオンや映画「SING」に登場する名シンガーたち、スヌーピーやピーナッツの仲間たち、セサミストリート、ハローキティなど、人気キャラクターが一堂に会するパレード。

■ゲストも出演者の一員に

特筆すべきは、ゲストを巻き込むUSJならではのインタラクティブな演出だ。パレードがルート上でストップする「超NO LIMIT! タイム」には、エンターテイナーたちがフロートを取り囲むようゲストに呼びかけ。ゲストはパレード出演者の一員となって、自然と身体が躍動するダンスパーティーを楽しめる。

■「バブルワンド」を持ってパレードに参加

パレードへの没入感をさらに高めてくれるのが、エンターテイナーたちも持つ「バブルワンド」というアイテム。ミラーボールをイメージしたワンドの先端部分には泡が噴き出すギミックが搭載されており、ただ観るだけではなく、自らが熱狂の中に入ってパレードを盛り上げるという、新体験が楽しめる。「バブルワンド」は様々なパーツを組み合わせることで、自分だけのオリジナルデザインにカスタマイズすることも可能だ。

■特別鑑賞エリアも登場

また、「NO LIMIT! パレード」を確実に楽しめる「NO LIMIT! パレード特別観賞エリア」入場券が、2023年1月5日(木)より販売開始。同エリアは、マリオやポケモン、ミニオンなどの人気フロートに囲まれる、ルート中でも一番の贅沢空間となっている。

■開催概要

USJ「NO LIMIT! パレード」

開始日:2023年3月1日(水)

場所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

※パレードの開催は1日1回。開催時間は日によって異なる。

■「NO LIMIT! パレード特別観賞エリア」入場券

発売日:2023年1月5日(木)

鑑賞エリア: グラマシーパーク

販売価格:1名 1,300円~ ※入場日によって価格が異なる。

販売場所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイト、パークチケットブース、スタジオギフト・ウエスト、ローソン

■「バブルワンド」

価格:3,000円(本体のみ)

販売場所:スペース・ファンタジー・ステーションなど

Minions and all related elements and indicia TM & © 2022 Universal Studios. All rights reserved.

© Nintendo

©2022 Pokémon. ©1995-2022 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

TM & © 2022 Sesame Workshop

© 2022 Peanuts Worldwide LLC

© 2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ2121201

WIZARDING WORLD and all related trademarks, characters, names, and indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s22)

TM & © Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & © Universal Studios. All rights reserved.