関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～クルーズ、豊和工などがランクイン
*10:49JST 出来高変化率ランキング（10時台）～クルーズ、豊和工などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月20日 10:37 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4275＞ カーリットHD 836000 68780 1115.47% 12.46%
＜4274＞ 細谷火工 784500 88960 781.86% 17.58%
＜5816＞ オーナンバ 949500 186720 408.52% -0.76%
＜3906＞ ALBERT 13800 3180 333.96% 0%
＜8141＞ 新光商 325100 94980 242.28% 1.78%
＜2138＞* クルーズ 3631300 1093740 232.01% -18.15%
＜6208＞ 石川製 330600 105960 212% 8.5%
＜9717＞ ジャステック 125400 41340 203.34% -0.25%
＜4591＞ リボミック 14913200 4925900 202.75% 13.57%
＜7339＞ アイペットHD 12500 4200 197.62% 0.14%
＜6788＞ 日本トリム 56700 19120 196.55% 3.09%
＜1429＞ 日本アクア 155000 59780 159.28% -1.8%
＜8150＞ 三信電気 258700 106260 143.46% -2.47%
＜7888＞ 三光合成 221300 99340 122.77% -0.65%
＜8699＞ HSHD 85500 39000 119.23% 1.42%
＜1487＞ 上米債HE 2785 1301 114.07% -0.56%
＜6203＞* 豊和工 391100 204620 91.13% 8.78%
＜4549＞ 栄研化 171500 91520 87.39% -1.52%
＜2982＞ ADワークスG 426400 228160 86.89% -1.3%
＜6905＞* コーセル 742800 421080 76.4% 3.82%
<9287> JIF 2880 1642 75.4% -0.22%
<9068> 丸全運 17600 10300 70.87% 0.65%
<6364> 北越工 139700 82040 70.28% 3.31%
<8337> 千葉興銀 615100 363400 69.26% 5.9%
<3625>* テックファム 53800 31840 68.97% -4.33%
<8029>* ルックHD 47800 30860 54.89% -3.52%
<7375>* リファインバスG 74400 49540 50.18% 6.16%
<8746>* 第一商品 1386900 942060 47.22% -4.41%
<3793> ドリコム 400700 274760 45.84% -0.55%
<1615> 銀行 693800 503820 37.71% 1.1%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- ジェイテックコーポレ 大幅反発、PAP装置の開発機受注を発表 12/20 11:00
- 積水化 大幅反発、環境変化に対する機動的対応など評価し国内証券が格上げ 12/20 10:46
- インテリックス 脱炭素推進支援ローン(シンジケーション方式)による資金調達 12/20 10:43
- 川崎船 大幅反発、株主還元拡大視野との社長インタビュー報道が伝わる 12/20 10:39
- クリアル 不動産ファンドオンラインマーケットの「CREAL」がiOSアプリをリリース 12/20 10:36