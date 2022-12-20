*10:49JST 出来高変化率ランキング（10時台）～クルーズ、豊和工などがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [12月20日 10:37 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4275＞ カーリットHD 836000 68780 1115.47% 12.46%

＜4274＞ 細谷火工 784500 88960 781.86% 17.58%

＜5816＞ オーナンバ 949500 186720 408.52% -0.76%

＜3906＞ ALBERT 13800 3180 333.96% 0%

＜8141＞ 新光商 325100 94980 242.28% 1.78%

＜2138＞* クルーズ 3631300 1093740 232.01% -18.15%

＜6208＞ 石川製 330600 105960 212% 8.5%

＜9717＞ ジャステック 125400 41340 203.34% -0.25%

＜4591＞ リボミック 14913200 4925900 202.75% 13.57%

＜7339＞ アイペットHD 12500 4200 197.62% 0.14%

＜6788＞ 日本トリム 56700 19120 196.55% 3.09%

＜1429＞ 日本アクア 155000 59780 159.28% -1.8%

＜8150＞ 三信電気 258700 106260 143.46% -2.47%

＜7888＞ 三光合成 221300 99340 122.77% -0.65%

＜8699＞ HSHD 85500 39000 119.23% 1.42%

＜1487＞ 上米債HE 2785 1301 114.07% -0.56%

＜6203＞* 豊和工 391100 204620 91.13% 8.78%

＜4549＞ 栄研化 171500 91520 87.39% -1.52%

＜2982＞ ADワークスG 426400 228160 86.89% -1.3%

＜6905＞* コーセル 742800 421080 76.4% 3.82%

<9287> JIF 2880 1642 75.4% -0.22%

<9068> 丸全運 17600 10300 70.87% 0.65%

<6364> 北越工 139700 82040 70.28% 3.31%

<8337> 千葉興銀 615100 363400 69.26% 5.9%

<3625>* テックファム 53800 31840 68.97% -4.33%

<8029>* ルックHD 47800 30860 54.89% -3.52%

<7375>* リファインバスG 74400 49540 50.18% 6.16%

<8746>* 第一商品 1386900 942060 47.22% -4.41%

<3793> ドリコム 400700 274760 45.84% -0.55%

<1615> 銀行 693800 503820 37.71% 1.1%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》