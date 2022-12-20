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出来高変化率ランキング（10時台）～クルーズ、豊和工などがランクイン

2022年12月20日 10:49

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記事提供元：フィスコ

*10:49JST 出来高変化率ランキング（10時台）～クルーズ、豊和工などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月20日　10:37　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4275＞ カーリットHD　　 836000 　68780　 1115.47% 12.46%
＜4274＞ 細谷火工　　　　　　784500 　88960　 781.86% 17.58%
＜5816＞ オーナンバ　　　　　949500 　186720　 408.52% -0.76%
＜3906＞ ALBERT　　　　13800 　3180　 333.96% 0%
＜8141＞ 新光商　　　　　　　325100 　94980　 242.28% 1.78%
＜2138＞* クルーズ　　　　　　3631300 　1093740　 232.01% -18.15%
＜6208＞ 石川製　　　　　　　330600 　105960　 212% 8.5%
＜9717＞ ジャステック　　　　125400 　41340　 203.34% -0.25%
＜4591＞ リボミック　　　　　14913200 　4925900　 202.75% 13.57%
＜7339＞ アイペットHD　　　12500 　4200　 197.62% 0.14%
＜6788＞ 日本トリム　　　　　56700 　19120　 196.55% 3.09%
＜1429＞ 日本アクア　　　　　155000 　59780　 159.28% -1.8%
＜8150＞ 三信電気　　　　　　258700 　106260　 143.46% -2.47%
＜7888＞ 三光合成　　　　　　221300 　99340　 122.77% -0.65%
＜8699＞ HSHD　　　　　　85500 　39000　 119.23% 1.42%
＜1487＞ 上米債HE　　　　　2785 　1301　 114.07% -0.56%
＜6203＞* 豊和工　　　　　　　391100 　204620　 91.13% 8.78%
＜4549＞ 栄研化　　　　　　　171500 　91520　 87.39% -1.52%
＜2982＞ ADワークスG　　　426400 　228160　 86.89% -1.3%
＜6905＞* コーセル　　　　　　742800 　421080　 76.4% 3.82%
<9287> JIF　　　　　　　2880 　1642　 75.4% -0.22%
<9068> 丸全運　　　　　　　17600 　10300　 70.87% 0.65%
<6364> 北越工　　　　　　　139700 　82040　 70.28% 3.31%
<8337> 千葉興銀　　　　　　615100 　363400　 69.26% 5.9%
<3625>* テックファム　　　　53800 　31840　 68.97% -4.33%
<8029>* ルックHD　　　　　47800 　30860　 54.89% -3.52%
<7375>* リファインバスG　　74400 　49540　 50.18% 6.16%
<8746>* 第一商品　　　　　　1386900 　942060　 47.22% -4.41%
<3793> ドリコム　　　　　　400700 　274760　 45.84% -0.55%
<1615> 銀行　　　　　　　　693800 　503820　 37.71% 1.1%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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