USJに「SPY×FAMILY」初登場、謎解きラリー形式のライブ・エンターテイメント・ショーを開催

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)では、アニメ「SPY×FAMILY」とのコラボレーションアトラクション「SPY×FAMILY シークレット・ミッション」を、2023年2月17日(金)から2023年7月2日(日)までの期間で開催する。

■USJに「SPY×FAMILY」が初登場

スリリングなスパイアクションとハートフルなコメディ要素を掛け合わせた、遠藤達哉による人気作品「SPY×FAMILY」がUSJに初登場。日本を代表する人気作品にフィーチャーしたイベント「ユニバーサル・クールジャパン 2023」の一作品として参戦する。

■“謎解きラリー形式”のライブ・エンターテイメント・ショー

気になるアトラクションの内容は、作品史上初となる“謎解きラリー形式”のライブ・エンターテイメント・ショー。パーク内のあらゆる場所に隠された暗号を解いていく謎解きラリーと、暗号を解読したゲストのみが体験できるライブ・エンターテイメント・ショーを組み合わせた、インタラクティブなアトラクションだ。

■スパイとして暗号解読に挑戦

ゲストは秘密組織「WISE」の新人エージェントとして、作中でロイドが遂行している任務「オペレーション 梟(ストリクス)」に繋がる、フォージャー家との極秘ミッションに参加。スパイとしての知恵と工夫を駆使しながら、パーク内の暗号解読に挑戦する。

見事、暗号を解読することが出来た新人エージェントにロイドから与えられるのは、特別ミッションへの参加権。このミッションでは、ロイド、アーニャ、ヨルが実際に目の前に現れ、より作品世界に没入できるようなライブ・エンターテイメント・ショーが繰り広げられるという。

■開催概要

「SPY×FAMILY シークレット・ミッション」

開催期間:2023年2月17日(金)〜2023年7月2日(日)

開催施設:パーク・ワイド

アトラクション形式:謎解きラリー&ライブ・エンターテイメント・ショー

受付場所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「パレスシアター」

書・紫舟

©遠藤達哉/集英社・SPY×FAMILY製作委員会

原作/青山剛昌「名探偵コナン」(小学館「週刊少年サンデー」連載中)

© 2023 青山剛昌/名探偵コナン製作委員会

© SCRAP All Rights Reserved.

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

TM & © Universal Studios & Amblin Entertainment

Universal Studios Japan TM & © Universal Studios. All rights reserved.