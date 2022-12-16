*17:21JST 16日の日本国債市場概況：債券先物は147円98銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2023年3月限

寄付147円98銭 高値148円08銭 安値147円92銭 引け147円98銭

売買高総計9198枚

2年 443回 -0.020％

5年 154回 0.125％

10年 368回 0.245％

20年 182回 1.140％

債券先物3月限は、147円98銭で取引を開始。前日の欧州中央銀行（ECB）などの利上げやタカ派的姿勢を受けて売りが先行し、147円92銭まで下げた。一方、欧米主要中銀の利上げに伴う景気後退懸念による買いも出たとみられ、いったん148円08銭まで上げた。現物債の取引では、2年債、5年債、10年債が買われ、20年債が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は4.24％、10年債は3.47％、30年債は3.52％近辺で推移。

債券利回りはやや上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.14％、英国債は3.28％、オーストラリア10年債は3.45％、NZ10年債は4.24％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・17:30 独・12月製造業PMI速報値（予想：46.3、11月：46.2）

・17:30 独・12月サービス業PMI速報値（予想：46.3、11月：46.1）

・18:00 ユーロ圏・12月製造業PMI速報値（予想：47.1、11月：47.1）

・18:00 ユーロ圏・12月サービス業PMI速報値（予想：48.5、11月：48.5）

・18:30 英・12月製造業PMI速報値（予想：46.5、11月：46.5）

・18:30 英・12月サービス業PMI速報値（予想：48.5、11月：48.8）

・19:00 ユーロ圏・10月貿易収支（9月：-344億ユーロ）

・19:00 ユーロ圏・11月消費者物価指数改定値（前年比予想：+10.0％、10月：+10.0％）

・23:45 米・12月製造業PMI速報値（予想：47.8、11月：47.7）

・23:45 米・12月サービス業PMI速報値（予想：46.5、11月：46.2）

・02:00 デイリー米サンフランシスコ連銀総裁討論会参加（インフレ・経済関連）

・米つなぎ予算期限《KK》