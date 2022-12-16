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出来高変化率ランキング（9時台）～MacbeeP、ユニバーサルなどがランクイン

2022年12月16日 09:53

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記事提供元：フィスコ

*09:53JST 出来高変化率ランキング（9時台）～MacbeeP、ユニバーサルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月16日　9:40　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜5129＞* FIXER　　　　 507200 　60160　 743.09% 13.28%
＜4934＞* Pアンチエイジ　　　431500 　112800　 282.54% -15.57%
＜2846＞* GX気候変動対応　　92400 　24872　 271.5% -2.36%
#VALUE!＜1580＞* 日経-1倍　　　　　58510 　18658　 213.59% 1.46%
＜4666＞* パーク24　　　　　2071800 　743080　 178.81% 7.64%
＜2678＞* アスクル　　　　　　1009500 　365660　 176.08% 9.99%
＜2568＞* 上場NSQ　　　　　84040 　32996　 154.7% -1.91%
＜4776＞* CYBOZU　　　　1324900 　525140　 152.29% 11.94%
＜6625＞* ジャルコHD　　　　374100 　152580　 145.18% 5.29%
＜7725＞* インターアク　　　　169100 　71440　 136.7% 4.51%
#VALUE!＜2569＞* 上場NSQA　　　　216510 　97592　 121.85% -3.4%
#VALUE!＜8260＞* 井筒屋　　　　　　　207600 　97300　 113.36% 2.72%
＜1711＞* SDSHD　　　　　111000 　52060　 113.22% 1.95%
＜4025＞* 多木化学　　　　　　29500 　14060　 109.82% -0.91%
＜2702＞* マクドナルド　　　　1065300 　540420　 97.12% 0%
＜1346＞* MXS225　　　　15578 　7977.8　 95.27% -1.44%
＜9556＞* INTLOOP　　　364000 　189440　 92.15% 2.5%
＜9543＞* 静岡ガス　　　　　　192100 　103460　 85.68% -0.64%
＜1475＞* iSTOPIX　　　305908 　166380.2　 83.86% -0.84%
＜8163＞* SRSHD　　　　　141600 　82360　 71.93% -0.23%
<4174>* アピリッツ　　　　　92700 　54100　 71.35% -12.38%
<2117>* 日新製糖　　　　　　169900 　99220　 71.24% -0.05%
<4633>* サカタインクス　　　121900 　76840　 58.64% -0.45%
<4565>* SOSEI　　　　　1402700 　907940　 54.49% 9.32%
<4175>* coly　　　　　　49800 　32360　 53.89% -4.1%
<1545>* NASDAQ投　　　72719 　47446.2　 53.27% -1.86%
<3198>* SFP　　　　　　　45000 　30420　 47.93% 0.8%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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