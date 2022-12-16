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出来高変化率ランキング（9時台）～MacbeeP、ユニバーサルなどがランクイン
*09:53JST 出来高変化率ランキング（9時台）～MacbeeP、ユニバーサルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月16日 9:40 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜5129＞* FIXER 507200 60160 743.09% 13.28%
＜4934＞* Pアンチエイジ 431500 112800 282.54% -15.57%
＜2846＞* GX気候変動対応 92400 24872 271.5% -2.36%
#VALUE!＜1580＞* 日経-1倍 58510 18658 213.59% 1.46%
＜4666＞* パーク24 2071800 743080 178.81% 7.64%
＜2678＞* アスクル 1009500 365660 176.08% 9.99%
＜2568＞* 上場NSQ 84040 32996 154.7% -1.91%
＜4776＞* CYBOZU 1324900 525140 152.29% 11.94%
＜6625＞* ジャルコHD 374100 152580 145.18% 5.29%
＜7725＞* インターアク 169100 71440 136.7% 4.51%
#VALUE!＜2569＞* 上場NSQA 216510 97592 121.85% -3.4%
#VALUE!＜8260＞* 井筒屋 207600 97300 113.36% 2.72%
＜1711＞* SDSHD 111000 52060 113.22% 1.95%
＜4025＞* 多木化学 29500 14060 109.82% -0.91%
＜2702＞* マクドナルド 1065300 540420 97.12% 0%
＜1346＞* MXS225 15578 7977.8 95.27% -1.44%
＜9556＞* INTLOOP 364000 189440 92.15% 2.5%
＜9543＞* 静岡ガス 192100 103460 85.68% -0.64%
＜1475＞* iSTOPIX 305908 166380.2 83.86% -0.84%
＜8163＞* SRSHD 141600 82360 71.93% -0.23%
<4174>* アピリッツ 92700 54100 71.35% -12.38%
<2117>* 日新製糖 169900 99220 71.24% -0.05%
<4633>* サカタインクス 121900 76840 58.64% -0.45%
<4565>* SOSEI 1402700 907940 54.49% 9.32%
<4175>* coly 49800 32360 53.89% -4.1%
<1545>* NASDAQ投 72719 47446.2 53.27% -1.86%
<3198>* SFP 45000 30420 47.93% 0.8%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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