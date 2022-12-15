*17:11JST 15日の日本国債市場概況：債券先物は148円00銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2023年3月限

寄付148円06銭 高値148円08銭 安値147円94銭 引け148円00銭

売買高総計11244枚

2年 443回 -0.020％

5年 154回 0.125％

10年 368回 0.250％

20年 182回 1.115％

債券先物3月限は、148円06銭で取引を開始。前夜の「日銀は新体制で来年中にも金融政策の点検・検証を行う可能性」との報道を受けて、売り先行となった。その後も、財務省の20年債入札の結果は弱いとの見方から売りが強まり、148円08銭から147円94銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は4.21％、10年債は3.47％、30年債は3.51％近辺で推移。

債券利回りはやや低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は1.92％、英国債は3.26％、オーストラリア10年債は3.36％、NZ10年債は4.11％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・17:30 スイス中銀が政策金利発表（0.50ポイント引き上げ予想）

・21:00 英中銀が政策金利発表（0.50ポイント引き上げ予想）

・22:15 欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表（0.50ポイント引き上げ予想）

・22:30 米・11月小売売上高（前月比予想：-0.2％、10月：+1.3％）

・22:30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：23.2万件、前回：23.0万件）

・22:30 米・12月NY連銀製造業景気指数（予想：-1.0、11月：+4.5）

・22:30 米・12月フィラデルフィア連銀製造業景況指数（予想：-10.0、11月：-19.4）

・22:45 ラガルドECB総裁会見

・23:15 米・11月鉱工業生産（前月比予想：0.0％、10月：-0.1％）

・23:15 米・11月設備稼働率（予想：79.8％、10月：79.9％）

・24:00 米・10月企業在庫（前月比予想：+0.4％、9月：+0.4％）

・06:00 米・10月対米証券投資収支(ネット長期有価証券)（9月：+1180億ドル）

・EU首脳会議《KK》