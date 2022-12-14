*15:37JST 東証業種別ランキング：繊維業が上昇率トップ

繊維業が上昇率トップ。そのほか精密機器、非鉄金属、鉱業、水産・農林業、鉄鋼なども上昇。一方、空運業が下落率トップ。そのほか陸運業、倉庫・運輸関連業、銀行業も下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 繊維業 ／ 617.47 ／ 2.96

2. 精密機器 ／ 9,957.87 ／ 1.46

3. 非鉄金属 ／ 1,093.32 ／ 1.18

4. 鉱業 ／ 425.91 ／ 1.18

5. 水産・農林業 ／ 487.85 ／ 1.12

6. 鉄鋼 ／ 500.67 ／ 1.11

7. 化学工業 ／ 2,103.57 ／ 1.03

8. 電気機器 ／ 3,423.64 ／ 0.97

9. 建設業 ／ 1,162.93 ／ 0.88

10. 石油・石炭製品 ／ 1,082.58 ／ 0.77

11. その他製品 ／ 3,669.98 ／ 0.76

12. 不動産業 ／ 1,504.17 ／ 0.75

13. 医薬品 ／ 3,582.5 ／ 0.72

14. サービス業 ／ 2,552.12 ／ 0.67

15. ガラス・土石製品 ／ 1,098.66 ／ 0.60

16. 機械 ／ 2,198.21 ／ 0.57

17. 卸売業 ／ 2,356.33 ／ 0.56

18. 情報・通信業 ／ 4,854.75 ／ 0.54

19. その他金融業 ／ 703.33 ／ 0.47

20. 輸送用機器 ／ 3,266.63 ／ 0.37

21. パルプ・紙 ／ 442.96 ／ 0.34

22. 小売業 ／ 1,405.37 ／ 0.33

23. 海運業 ／ 1,110.01 ／ 0.32

24. 食料品 ／ 1,843.23 ／ 0.30

25. 電力・ガス業 ／ 353.91 ／ 0.26

26. 保険業 ／ 1,368.36 ／ 0.26

27. 証券業 ／ 353.17 ／ 0.18

28. 金属製品 ／ 1,161.41 ／ 0.12

29. ゴム製品 ／ 3,488.91 ／ 0.10

30. 銀行業 ／ 170.95 ／ -0.16

31. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,104.27 ／ -0.36

32. 陸運業 ／ 1,929.16 ／ -0.51

33. 空運業 ／ 229.91 ／ -0.90《FA》