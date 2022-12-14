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東証業種別ランキング：繊維業が上昇率トップ
*15:37JST 東証業種別ランキング：繊維業が上昇率トップ
繊維業が上昇率トップ。そのほか精密機器、非鉄金属、鉱業、水産・農林業、鉄鋼なども上昇。一方、空運業が下落率トップ。そのほか陸運業、倉庫・運輸関連業、銀行業も下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 繊維業 ／ 617.47 ／ 2.96
2. 精密機器 ／ 9,957.87 ／ 1.46
3. 非鉄金属 ／ 1,093.32 ／ 1.18
4. 鉱業 ／ 425.91 ／ 1.18
5. 水産・農林業 ／ 487.85 ／ 1.12
6. 鉄鋼 ／ 500.67 ／ 1.11
7. 化学工業 ／ 2,103.57 ／ 1.03
8. 電気機器 ／ 3,423.64 ／ 0.97
9. 建設業 ／ 1,162.93 ／ 0.88
10. 石油・石炭製品 ／ 1,082.58 ／ 0.77
11. その他製品 ／ 3,669.98 ／ 0.76
12. 不動産業 ／ 1,504.17 ／ 0.75
13. 医薬品 ／ 3,582.5 ／ 0.72
14. サービス業 ／ 2,552.12 ／ 0.67
15. ガラス・土石製品 ／ 1,098.66 ／ 0.60
16. 機械 ／ 2,198.21 ／ 0.57
17. 卸売業 ／ 2,356.33 ／ 0.56
18. 情報・通信業 ／ 4,854.75 ／ 0.54
19. その他金融業 ／ 703.33 ／ 0.47
20. 輸送用機器 ／ 3,266.63 ／ 0.37
21. パルプ・紙 ／ 442.96 ／ 0.34
22. 小売業 ／ 1,405.37 ／ 0.33
23. 海運業 ／ 1,110.01 ／ 0.32
24. 食料品 ／ 1,843.23 ／ 0.30
25. 電力・ガス業 ／ 353.91 ／ 0.26
26. 保険業 ／ 1,368.36 ／ 0.26
27. 証券業 ／ 353.17 ／ 0.18
28. 金属製品 ／ 1,161.41 ／ 0.12
29. ゴム製品 ／ 3,488.91 ／ 0.10
30. 銀行業 ／ 170.95 ／ -0.16
31. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,104.27 ／ -0.36
32. 陸運業 ／ 1,929.16 ／ -0.51
33. 空運業 ／ 229.91 ／ -0.90《FA》
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