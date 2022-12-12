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アジャイル 大幅に4日ぶり反落、第三者割当増資で希薄化懸念、調達資金20億円はM＆Aなどに充当／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:56JST ＜6573＞ アジャイル 320 -24
大幅に4日ぶり反落。第三者割当増資で新株244万4445株、新株予約権5万0370個（潜在株式数503万7000株）を発行すると発表し、株式価値の希薄化懸念から売られている。調達資金の約20.2億円はM＆A資金・新規事業投資のほか、運転資金や社債償還などに充てる。新株割当後は現在の筆頭株主である鈴木商店（東京都港区）と同社子会社の議決権所有割合が合算で50.19％となり、鈴木商店がアジャイルメディア・ネットワークの親会社となる。《ST》
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