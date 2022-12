「シーバイクロエ」がホリデーコレクションを発売

(写真左・中)MARA イブニングバッグ



タテ14.5×ヨコ17.5×マチ7.5cm 、7万3,700円(税込)



(写真右)MARAクロスボディバッグ



タテ18×ヨコ22×マチ9cm、7万7,000円(税込)



ラッフルストラップ 2万4,200円(税込)



「シーバイクロエ(See By Chloé)」が、ホリデーコレクションとして、フリースピリットなノマドトラベラーをイメージしたバッグやスモールレザーグッズ、アクセサリーを発売。

MARAコレクションからは、自然をイメージしたポッタリーグリーンにペールゴールドのクロスステッチが華やかな新色を発売。MARAは、丸みのあるシェイプ、 ジュエリーのようにきらめくメダルチャーム、オーバーサイズのサークルモチーフといったブランドのシグニチャーディテールが詰まったデイリーバッグだ。



クロスボディバッグとクラッチバッグとしても持つことができるイブニングバッグの2型をラインナップ。クロスボディバッグには、取り外し可能なサテンファブリックのショートストラップ(別売)も用意した。また、ペールゴールドのクロスステッチには、メゾンの環境に対するビジョンを反映し、レザーワーキンググループ*の認証を得た、環境負荷の少ないレザーを使用している。





(写真左上)LAYERSカードホルダー



タテ7×ヨコ10×マチ0.4cm、1万9,800円(税込)



(写真右上)LAYERSミディアムトリフォールドウォレット



タテ8.5×ヨコ11×マチ3.5cm 、3万5,200円(税込)



(写真下)LAYERSロングウォレット



タテ10×ヨコ19×マチ3cm、4万1,800円(税込)



MARAコレクションと同じく、ポッタリーグリーンにペールゴールド、セメントベージュというソフトでフェミニンなカラーパレットで販売するのは、LAYERSコレクションのスモールレザーグッズだ。曲線的なラインとカラーブロックが特徴のLAYERSコレクションには、レザーワーキンググループ認証のレザーを用い、ロングウォレット、ミディアムトリフォールドウォレット、カードホルダーの3型が揃う。





(写真左)PIIAポーチ タテ21×ヨコ21×マチ7cm、8万300円(税込)



(写真右)GRISGRIS キーリング 2万4,200円(税込)



ほかにも、柔らかなタッチが魅力の上質なナッパレザーを使用し、スモッキング(手作業でひだを取り、糸をかがることで模様を作る技法)のディテールが特徴的な新作のイブニングバッグ、PIIAをラインナップ。



*レザーワーキンググループ:レザーのサプライチェーン全体におけるステークホルダーで構成される国際組織であり、レザー製造および関連産業における環境面でのベストプラクティスを推進



Courtesy of See By Chloé



■「クロエ」公式サイト