ホーム > マーケット > 東京株式市場 > 記事

[ドル・円通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

2022年10月7日 03:30

印刷

記事提供元：フィスコ

*03:30JST [ドル・円通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
ドル・円オプション市場はまちまち。短中期物でドル・円相場の上昇に伴うオプション買いが後退した一方で、1年物は買いが継続した。

リスクリバーサルは円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物11.53％⇒11.42% （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物11.36％⇒11.12%（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.25％⇒11.23%（08年10/24＝25.50％)
・1年物11.09％⇒11.18%（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.58％⇒+1.55%（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.07％⇒+1.05%（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.60 %⇒+0.59 %（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.03%⇒-0.05% （08年10/27=+10.71％）《KY》

関連記事

スポンサードリンク

東京株式市場の最新ニュース

RSS

» 東京株式市場の最新ニュースをもっと見る