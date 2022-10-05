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【市場反応】米9月ADP雇用統計、前月から伸び拡大、ドル弱含む
記事提供元：フィスコ
*21:25JST 【市場反応】米9月ADP雇用統計、前月から伸び拡大、ドル弱含む
民間部門の雇用動向を示す9月ADP雇用統計は前月比＋20.8万人と、8月＋18.5万人
から伸びが拡大。8月分は+13.2万人から上方修正された。
ドルは弱含み、ドル・円は144円51銭から144円40銭前後へじり安。ユーロ・ドルは0.9899ドルから0.9919ドルへ上昇した。
【経済指標】
・米・9月ADP雇用統計：＋20.8万人（予想：+20.0万人、8月：＋18.5万人←+13.2万人）《KY》
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