*16:15JST 4日の日本国債市場概況：債券先物は149円03銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2022年12月限

寄付148円90銭 高値149円05銭 安値148円81銭 引け149円03銭

売買高総計18547枚

2年 441回 -0.070％

5年 153回 0.025％

10年 367回 0.220％

20年 181回 0.940％

債券先物12月限は、148円90銭で取引を開始。英国政府の最高所得税率引き下げ撤回や、米国の製造業景況感指数の低下などを受けた米金利低下を好感し、買いが先行した。日経平均株価が大幅続伸するなかで売りもみられ、いったん148円81銭に下げたが、財務省の10年債入札の結果は順調との見方から再び買いが強まり、149円05銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は4.00％、10年債は3.57％、30年債は3.64％近辺で推移。

債券利回りは低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は1.83％、英国債は3.94％、オーストラリア10年債は3.72％、NZ10年債は4.23％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・18:00 ユーロ圏・8月生産者物価指数（前年比予想：+43.2％、7月：+37.9％）

・22:00 ローガン米ダラス連銀総裁あいさつ（アトランタ連銀主催イベント）

・22:00 ウィリアムズNY連銀総裁開会・閉会あいさつ（NY連銀主催イベント）

・22:15 メスター米クリーブランド連銀総裁講演（シカゴ連銀主催イベント）

・23:00 米・8月製造業受注（前月比予想：0.0％、7月：-1.0％）

・23:00 米・8月JOLT求人件数（予想：1108.8万件、7月：1123.9万件）

・23:00 米・8月耐久財受注改定値（前月比予想：-0.2％、速報値：-0.2％）

・24:45 ジェファーソン米FRB理事講演（アトランタ連銀主催イベント）

・02:00 デイリー米サンフランシスコ連銀総裁質疑応答（外交問題評議会）《KK》