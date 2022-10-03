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アイピーエス ストップ高、自社株買い発表による需給改善を期待で
記事提供元：フィスコ
*14:44JST アイピーエス---ストップ高、自社株買い発表による需給改善を期待で
アイピーエス＜4335＞はストップ高。発行済み株式数の6.02％に当たる14万株、1.1億円を上限とする自己株式の取得実施を先週末に発表している。取得期間は11月15日から12月30日まで。短期間で高水準の自社株買いによる需給インパクトを期待する動きが優勢に。上場維持基準の適合に向けた計画も先週末に発表している。《TY》
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