ホーム > マーケット > 東京株式市場 > 記事 Eワラント:売れ筋・値上がりランキング(大引け) 記事提供元: フィスコ *15:05JST Eワラント:売れ筋・値上がりランキング(大引け)

■eワラント売れ筋トップ5(2022/9/30 15:00現在) 順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 原資産騰落率(前日比)

1 日経平均 プラス5倍トラッカー (25,000円) -8.79% 11.35 12.72円

2 三菱重工業 プット (5,000円) -2.22% -8.31 1.85円

3 三菱重工業 プット (4,800円) -1.26% -4.62 2.43円

4 HOYA コール (14,500円) -1.52% 6.61 2.00円 ■eワラント値上がりトップ10(2022/9/30 15:00現在) 順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 原資産騰落率(前日比)

1 マツダ プット (800円) +57.69% -8.05 -6.51%

2 マツダ プット (950円) +54.88% -6.80 -6.51%

3 金リンク債 コール (1,900米ドル) +50.00% 0.00 +1.00%

4 銀リンク債 コール (25米ドル) +50.00% 0.00 +1.94%

5 SUBARU プット (2,050円) +48.98% -9.66 -4.69%

6 銀リンク債 コール (20米ドル) +44.44% 0.00 +1.94%

7 デンソー プット (6,600円) +44.25% -7.74 -4.94%

8 金リンク債 コール (1,700米ドル) +44.07% 44.03 +1.00%

9 マツダ プット (1,100円) +42.73% -4.96 -6.51%

10 日産自動車 プット (450円) +41.43% -7.72 -4.99% 注:eワラントについて、前日23:50時点の終値(買取価格)と掲載時点の価格(買取価格)を比較

(出所:カイカ証券ウェブサイト)《FA》

