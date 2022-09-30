ＨＯＵＳＥＩ　一時ストップ高、中国向け越境EC事業の個人宛貨物発送でクラウドサービス提供／新興市場スナップショット

*09:37JST ＜5035＞ ＨＯＵＳＥＩ 853 +149

一時ストップ高。連結子会社で越境EC事業を手掛ける24ABC（東京都新宿区）が中国向け越境EC事業の個人宛貨物発送に特化した新たなクラウドサービスの提供を始めると発表している。中国個人宛の航空貨物の国際発送時に必要な輸出申告書や中国側の通関書類などをクラウドサービス上で管理・作成でき、中国の大手国際物流プロバイダーの貨物追跡サービスと連携できるという。《ST》