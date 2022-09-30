*08:28JST 9/30

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（26422.05、+248.07）

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・NYダウは下落（29225.61、-458.13）

・ナスダック総合指数は下落（10737.51、-314.13）

・シカゴ日経先物は下落（26175、大阪比-165）

・1ドル＝144.30-40円

・SOX指数は下落（2347.36、-79.90）

・VIX指数は上昇（31.84、+1.66）

・米原油先物は下落（81.23、-0.92）

・米長期金利は上昇

・世界的なインフレ

・米国の金融引き締め継続

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・有効求人倍率（8月）

・失業率（8月）

・小売売上高（8月）

・百貨店・スーパー売上高（8月）

・鉱工業生産指数（8月）

・国債買いオペ

・住宅着工件数（8月）

・消費者態度指数（9月）

・日銀国債買いオペ予定（10-12月）

・月例経済報告（9月）

・グッピーズが新規上場

・ニトリHD＜9843＞など決算発表

・中国製造業PMI（9月）

・中国財新製造業PMI（9月）

・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表

・英GDP改定値（4-6月）

・独失業率（失業保険申請率）（9月）

・ユーロ圏消費者物価コア指数（9月）

・ユーロ圏失業率（8月）

・ブラジル全国失業率（8月）

・南アフリカ貿易収支（8月）

・ブラジル純債務対GDP比（8月）

・ブラジル基礎的財政収支（8月）

・米個人所得（8月）

・米個人消費支出（8月）

・米個人消費支出（PCE）価格コア指数（8月）

・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（9月）

・米ミシガン大学消費者マインド指数（9月）

・米会計年度末

・ブラジル大統領選（10月2日、決選投票の場合は10月30日）《ST》