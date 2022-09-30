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9/30の強弱材料
*08:28JST 9/30
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（26422.05、+248.07）
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・NYダウは下落（29225.61、-458.13）
・ナスダック総合指数は下落（10737.51、-314.13）
・シカゴ日経先物は下落（26175、大阪比-165）
・1ドル＝144.30-40円
・SOX指数は下落（2347.36、-79.90）
・VIX指数は上昇（31.84、+1.66）
・米原油先物は下落（81.23、-0.92）
・米長期金利は上昇
・世界的なインフレ
・米国の金融引き締め継続
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・有効求人倍率（8月）
・失業率（8月）
・小売売上高（8月）
・百貨店・スーパー売上高（8月）
・鉱工業生産指数（8月）
・国債買いオペ
・住宅着工件数（8月）
・消費者態度指数（9月）
・日銀国債買いオペ予定（10-12月）
・月例経済報告（9月）
・グッピーズが新規上場
・ニトリHD＜9843＞など決算発表
・中国製造業PMI（9月）
・中国財新製造業PMI（9月）
・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表
・英GDP改定値（4-6月）
・独失業率（失業保険申請率）（9月）
・ユーロ圏消費者物価コア指数（9月）
・ユーロ圏失業率（8月）
・ブラジル全国失業率（8月）
・南アフリカ貿易収支（8月）
・ブラジル純債務対GDP比（8月）
・ブラジル基礎的財政収支（8月）
・米個人所得（8月）
・米個人消費支出（8月）
・米個人消費支出（PCE）価格コア指数（8月）
・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（9月）
・米ミシガン大学消費者マインド指数（9月）
・米会計年度末
・ブラジル大統領選（10月2日、決選投票の場合は10月30日）《ST》
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