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前日に動いた銘柄 part1 タカトリ、エーザイ、シスメックスなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 タカトリ、エーザイ、シスメックスなど
銘柄名<コード>28日終値⇒前日比
ピックルスHD＜2935＞ 994 -37
23年2月期利益予想を下方修正。
タカトリ＜6338＞ 3255 +385
パワー半導体向けSiC材料切断加工装置の大口受注。
ガーラ＜4777＞ 614 +22
韓国淑明女子大学校の就職フェアで Meta School β版リリース。
TDK＜6762＞ 4605 -145
米アップルが新型iPhoneの増産計画を中止するもようだと報道。
グリー＜3632＞ 892 +33
ブロックチェーンゲームの開発を目的にWeb3事業に参入。
塩野義薬＜4507＞ 6725 +72
新型コロナ治療薬の第2/3相臨床試験Phase3partで良好な結果。
エーザイ＜4523＞ 6784+1000
アルツハイマー薬の良好な第3相試験結果を好感。
シスメックス＜6869＞ 8383 +738
エーザイと認知症領域における診断薬創出で契約を締結しており。
トピー工業＜7231＞ 1437 +125
上半期黒字転換見通しや中間配実施発表で。
オンワードHD＜8016＞ 302 +15
業績上方修正で上半期は一転営業黒字に。
日本製紙＜3863＞ 920 +29
特に材料観測されないが安値圏で買い戻し優勢か。
gumi＜3903＞ 893 -105
株価1000円超水準では戻り売り圧力も強まる。
ダブル・スコープ＜6619＞ 1300 -87
地合い悪重なり引き続き手仕舞い売りが優勢。
日本板硝子＜5202＞ 524 -28
CFOインタビュー記事伝わるが天然ガス高騰での影響懸念強まる。
三菱自動車工業＜7211＞ 569 -29
自動車株も全面安の中で利食い売り集まる格好か。
J．フロント リテイリング＜3086＞ 1149 -45
収益予想上方修正もサプライズなく出尽くし感に。
日本電波工業＜6779＞ 1440 -102
業績上方修正評価の動きにも一巡感。
ロードスターキャピタル＜3482＞ 1581 -75
株価下放れからの売り圧力続く。
スギHD＜7649＞ 5810 -440
調剤事業の下振れなどをマイナス視。
メルカリ＜4385＞ 2011 -108
マザーズ指数もきつい下げでグロース株全般低調。
エイチ・ツー・オー リテイリング<8242> 1081 -44
決算発表受けたJフロントの株安に連れ安へ。
ソースネクスト<4344> 263 -10
短期資金の戻り売りなど需給要因中心か。《FA》
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