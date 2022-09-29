*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 タカトリ、エーザイ、シスメックスなど

銘柄名<コード>28日終値⇒前日比

ピックルスHD＜2935＞ 994 -37

23年2月期利益予想を下方修正。

タカトリ＜6338＞ 3255 +385

パワー半導体向けSiC材料切断加工装置の大口受注。

ガーラ＜4777＞ 614 +22

韓国淑明女子大学校の就職フェアで Meta School β版リリース。

TDK＜6762＞ 4605 -145

米アップルが新型iPhoneの増産計画を中止するもようだと報道。

グリー＜3632＞ 892 +33

ブロックチェーンゲームの開発を目的にWeb3事業に参入。

塩野義薬＜4507＞ 6725 +72

新型コロナ治療薬の第2/3相臨床試験Phase3partで良好な結果。

エーザイ＜4523＞ 6784+1000

アルツハイマー薬の良好な第3相試験結果を好感。

シスメックス＜6869＞ 8383 +738

エーザイと認知症領域における診断薬創出で契約を締結しており。

トピー工業＜7231＞ 1437 +125

上半期黒字転換見通しや中間配実施発表で。

オンワードHD＜8016＞ 302 +15

業績上方修正で上半期は一転営業黒字に。

日本製紙＜3863＞ 920 +29

特に材料観測されないが安値圏で買い戻し優勢か。

gumi＜3903＞ 893 -105

株価1000円超水準では戻り売り圧力も強まる。

ダブル・スコープ＜6619＞ 1300 -87

地合い悪重なり引き続き手仕舞い売りが優勢。

日本板硝子＜5202＞ 524 -28

CFOインタビュー記事伝わるが天然ガス高騰での影響懸念強まる。

三菱自動車工業＜7211＞ 569 -29

自動車株も全面安の中で利食い売り集まる格好か。

J．フロント リテイリング＜3086＞ 1149 -45

収益予想上方修正もサプライズなく出尽くし感に。

日本電波工業＜6779＞ 1440 -102

業績上方修正評価の動きにも一巡感。

ロードスターキャピタル＜3482＞ 1581 -75

株価下放れからの売り圧力続く。

スギHD＜7649＞ 5810 -440

調剤事業の下振れなどをマイナス視。

メルカリ＜4385＞ 2011 -108

マザーズ指数もきつい下げでグロース株全般低調。

エイチ・ツー・オー リテイリング<8242> 1081 -44

決算発表受けたJフロントの株安に連れ安へ。

ソースネクスト<4344> 263 -10

短期資金の戻り売りなど需給要因中心か。《FA》