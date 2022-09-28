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今日の注目スケジュール：豪小売売上高、米卸売在庫、米中古住宅販売成約指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪小売売上高、米卸売在庫、米中古住宅販売成約指数など
＜国内＞
08:50 日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(7月20・21日分)
14:00 景気先行CI指数(7月) 99.6
14:00 景気一致指数(7月) 100.6
ファインズが東証グロースに新規上場(公開価格:1800円)
グラッドキューブが東証グロースに新規上場(公開価格:960円)
＜海外＞
10:30 豪・小売売上高(8月) 0.3％ 1.3％
21:30 ブ・ローン残高(8月) 1.6％
21:30 ブ・融資残高(8月) 4兆9560億レアル
21:30 ブ・個人ローン・デフォルト率(8月) 5.2％
21:30 米・卸売在庫(8月) 0.6％
23:00 米・中古住宅販売成約指数(8月) -1.0％
26:30 ブ・連邦政府債務残高(8月) 5兆8040億レアル
米・7年債入札
米・2年変動利付債入札
米・アトランタ連銀総裁が質疑応答に参加
米・シカゴ連銀総裁が講演
欧・ラガルドECB総裁が講演
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注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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