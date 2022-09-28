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今日の注目スケジュール：豪小売売上高、米卸売在庫、米中古住宅販売成約指数など

2022年9月28日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪小売売上高、米卸売在庫、米中古住宅販売成約指数など
＜国内＞
08:50　日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(7月20・21日分)
14:00　景気先行CI指数(7月)　　99.6
14:00　景気一致指数(7月)　　100.6


ファインズが東証グロースに新規上場(公開価格:1800円)

グラッドキューブが東証グロースに新規上場(公開価格:960円)


＜海外＞
10:30　豪・小売売上高(8月)　0.3％　1.3％
21:30　ブ・ローン残高(8月)　　1.6％
21:30　ブ・融資残高(8月)　　4兆9560億レアル
21:30　ブ・個人ローン・デフォルト率(8月)　　5.2％
21:30　米・卸売在庫(8月)　　0.6％
23:00　米・中古住宅販売成約指数(8月)　　-1.0％
26:30　ブ・連邦政府債務残高(8月)　　5兆8040億レアル


米・7年債入札

米・2年変動利付債入札

米・アトランタ連銀総裁が質疑応答に参加

米・シカゴ連銀総裁が講演

欧・ラガルドECB総裁が講演


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注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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