*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪小売売上高、米卸売在庫、米中古住宅販売成約指数など

＜国内＞

08:50 日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(7月20・21日分)

14:00 景気先行CI指数(7月) 99.6

14:00 景気一致指数(7月) 100.6



ファインズが東証グロースに新規上場(公開価格:1800円)

グラッドキューブが東証グロースに新規上場(公開価格:960円)



＜海外＞

10:30 豪・小売売上高(8月) 0.3％ 1.3％

21:30 ブ・ローン残高(8月) 1.6％

21:30 ブ・融資残高(8月) 4兆9560億レアル

21:30 ブ・個人ローン・デフォルト率(8月) 5.2％

21:30 米・卸売在庫(8月) 0.6％

23:00 米・中古住宅販売成約指数(8月) -1.0％

26:30 ブ・連邦政府債務残高(8月) 5兆8040億レアル



米・7年債入札

米・2年変動利付債入札

米・アトランタ連銀総裁が質疑応答に参加

米・シカゴ連銀総裁が講演

欧・ラガルドECB総裁が講演



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注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》