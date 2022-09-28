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NY外為：ポンド売り一服、英中銀チーフエコノミストが大幅利上げの必要性主張＝大型減税受け
記事提供元：フィスコ
*00:25JST NY外為：ポンド売り一服、英中銀チーフエコノミストが大幅利上げの必要性主張＝大型減税受け
英中銀のチーフエコノミスト、ピル氏はフォーラムで金融政策に言及し、中銀には秩序ある市場を保つ責任がある」とし、新財政計画を受けて、著しい政策の対応が必要となると、大幅利上げを示唆した。英国新政府が先週発表した大型経済策を受けて、同国金融市場が急落後、初めての発言となる。
ポンドは売り一服。ポンド・ドルは1.0770−75ドルでもみ合った。ポンド円は155円36銭から156円17銭まで上昇した。ユーロ・ポンドは0.8916ポンドから0.8957ポンドのレンジで上下に振れた。《KY》
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