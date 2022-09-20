*08:19JST 9/20

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（31019.68、+197.26）

・ナスダック総合指数は上昇（11535.02、+86.62）

・シカゴ日経先物は上昇（27490、大阪比+140）

・SOX指数は上昇（2577.94、+14.80）

・VIX指数は低下（25.76、-0.54）

・米原油先物は上昇（85.36、+0.60）

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・日経平均は下落（27567.65、-308.26）

・1ドル＝143.20-30円

・米長期金利は上昇

・世界的なインフレ

・米国の急速な金融引き締め懸念

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・消費者物価コア指数（8月）

・全国コンビニエンスストア売上高（8月）

・資金循環統計速報（4-6月、日本銀行）

・首都圏新築分譲マンション（8月）

・基準地価（7月1日）

・十倉経団連会長が記者会見

・ツルハHD＜3391＞など記者会見

・中国最優遇貸出金利

・ユーロ圏経常収支（7月）

・カナダ消費者物価指数（8月）

・米住宅着工件数（8月）

・米住宅建設許可件数（8月）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）（21日まで）

・米20年物国債入札

・第77回国連総会一般討論（26日まで）《ST》