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9/20の強弱材料

2022年9月20日 08:19

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記事提供元：フィスコ

*08:19JST 9/20
[強弱材料]

強気材料
・NYダウは上昇（31019.68、+197.26）
・ナスダック総合指数は上昇（11535.02、+86.62）
・シカゴ日経先物は上昇（27490、大阪比+140）
・SOX指数は上昇（2577.94、+14.80）
・VIX指数は低下（25.76、-0.54）
・米原油先物は上昇（85.36、+0.60）
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続

弱気材料
・日経平均は下落（27567.65、-308.26）
・1ドル＝143.20-30円
・米長期金利は上昇
・世界的なインフレ
・米国の急速な金融引き締め懸念
・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項
・消費者物価コア指数（8月）
・全国コンビニエンスストア売上高（8月）
・資金循環統計速報（4-6月、日本銀行）
・首都圏新築分譲マンション（8月）
・基準地価（7月1日）
・十倉経団連会長が記者会見
・ツルハHD＜3391＞など記者会見
・中国最優遇貸出金利
・ユーロ圏経常収支（7月）
・カナダ消費者物価指数（8月）
・米住宅着工件数（8月）
・米住宅建設許可件数（8月）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）（21日まで）
・米20年物国債入札
・第77回国連総会一般討論（26日まで）《ST》

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