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NY外為：ポンド・ドル、37年ぶり安値更新、米英金利差拡大観測
記事提供元：フィスコ
*00:35JST NY外為：ポンド・ドル、37年ぶり安値更新、米英金利差拡大観測
今週は米連邦準備制度理事会（FRB）が連邦公開市場委員会（FOMC）を開催するほか、英国中銀も金融政策決定会合を開催する。
FRBは政策金利を3会合連続で0.75％引き上げFF金利誘導目標を3％-3.25％とする見通し。また、英中銀は0.5％の利上げで2.25％にすることが予想されている。
ポンド・ドルは米英金利差拡大観測に1.1356ドルまで下落し1985年以降37年ぶり安値を更新した。《KY》
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