*01:40JST NY外為：ユーロ・ポンド続伸、ユーロ底堅く推移、ECBの積極的な利上げ観測根強い

NY外為市場でユーロは底堅く推移した。欧州中央銀行（ECB）の積極的な利上げ観測を受けたユーロ買いが根強く、下値を支えた。ユーロ・ポンドは0.8721ポンドまで上昇し12日来の高値を更新。ユーロ・円は日欧金利差拡大観測にユーロ買い・円売りが再燃し143円50銭の日中高値付近で推移した。ユーロ・ドルはパリティを挟んだもみ合いが続いた。《KY》