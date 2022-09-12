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フォースタ 大幅に3日続伸、投資先の米国法人がNASDAQに上場へ／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:45JST ＜7089＞ フォースタ 3390 +135
大幅に3日続伸。投資先のA.L.I.Technologies（東京都港区）の米国法人であるAERWINS Technologies Inc.が、米NASDAQに上場すると発表している。NASDAQ上場はフォースタートアップスの投資先企業としては初めて。A.L.I.Technologiesは、エアモビリティプラットフォームとなる管制アプリケーション「C.O.S.M.O.S.」、実用型ホバーバイク「XTURISMO」を展開している。《ST》
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