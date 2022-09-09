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【市場反応】米7月卸売在庫改定値は予想外に下方修正、ドル軟化
記事提供元：フィスコ
*23:18JST 【市場反応】米7月卸売在庫改定値は予想外に下方修正、ドル軟化
米商務省が発表した7月卸売在庫改定値は前月比＋0.6％と、予想外に速報値+0.8％から下方修正された。伸びは2020年12月来で最小となった。同月卸売売上高は前月比-1.4％と、予想外に昨年8月来のマイナスに落ち込んだ。
米国債相場は反発。10年債利回りは3.32％から3.27％へ低下。ドル・円は142円75銭付近から142円35-40銭へじり安。ユーロ・ドルは1.0040ドルから1.0057ドルへじり高推移した。
【経済指標】
・米・7月卸売在庫改定値：前月比＋0.6％（予想：+0.8％、速報値：+0.8％）
・米・7月卸売売上高：前月比-1.4％（予想：+0.8％、6月：＋1.6％←+1.8％）《KY》
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