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ココペリなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜3542＞ ;VEGA;621%;100000;1.17;570;0 ＜7510＞ ;たけびし;543%;91700;0.14;1522;-3 ＜4167＞ ;ココペリ;534%;176100;1.53;810;26 ＜3232＞ ;三重交通ＧＨＤ;508%;1107800;0.04;488;4 ＜1630＞ ;小売;475%;19;1.95;22385;70 ＜7872＞ ;エステール;467%;41100;0.07;629;0 ＜9850＞ ;グルメ杵屋;453%;136400;0.03;1026;-10 ＜9760＞ ;進学会HD;423%;48600;1.88;313;0 ＜7421＞ ;カッパクリエ;399%;479000;0.07;1398;17 ＜4678＞ ;秀英;375%;37100;0.22;444;-1 ＜7523＞ ;アールビバン;360%;3600;28.12;584;1 ＜4801＞ ;セントラルＳＰ;358%;65200;0.04;2513;45 ＜2378＞ ;ルネサンス;281%;182100;0.34;966;9 ＜9900＞ ;サガミHD;265%;174500;0.04;1210;-7 ＜3178＞ ;チムニー;219%;40500;0.27;1233;-6 ＜2139＞ ;中広;214%;9400;4.09;401;0 ＜9322＞ ;川西倉庫;211%;77700;0.17;1039;-16 ＜2162＞ ;nms;208%;91100;3.58;250;3 ＜7065＞ ;ユーピーアール;203%;24600;3.54;1420;15 ＜6073＞ ;アサンテ;203%;51200;0.30;1619;1
[コメント]
ココペリの信用倍率は1倍台での推移を継続。高値期日のピークが通過し、今後は徐々に買い方優位の需給状況に向かう。《FA》
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