ステムリム　大幅に3日ぶり反発、野村証券が目標株価を1240円に引き上げ、投資判断「Buy」継続／新興市場スナップショット

*09:30JST ＜4599＞ ステムリム 1084 +77

大幅に3日ぶり反発。野村証券が投資判断「Buy」を継続した上で、目標株価を1000円から1240円に引き上げている。前日終値は1007円。同証券は目標株価引き上げについて「レダセムチドの表皮水疱症や急性期脳梗塞、変形性膝関節症を対象とした業績寄与」を考慮したとしている。また、22年7月期の営業損益は19.80億円の赤字（前期実績5.93億円の赤字）で着地した。23年7月期の通期予想は非開示。《ST》